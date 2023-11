Le métro de Rennes : un moyen de transport moderne et efficace

Il y a métro et métro. Celui des Parisiens, où ils voyagent collés, serrés, sans sourire et dans le bruit de ferraille.

(ville où il fait bon vivre, où il fait bon marcher, ville étudiante, ville verte…), rougit d’une nouvelle fierté : celle d’être aujourd’huiOn y voit aussi des vélos, des trottinettes électriques, des hoverboards, ces drôles de planches à deux roues, sur lesquelles on se tient debout et qui filent à 20 km/h… Mais évidemment plus ces carrosses qui reliaient chaque jour Rennes à Versailles à la veille de la Révolution...

Découvrez de nouvelles saveurs avec Yves Camdeborde et Laurent MariotteCette semaine, Yves Camdeborde nous parle de beignets de brocoli, Olivier Poels s’est délecté d’un lièvre à la Royale et Laurent Mariotte nous fait saliver avec des moules au lait de coco. Participez vous aussi en racontant votre goût de la semaine sur le répondeur d’Europe 1 ou sur la page Facebook de l’émission. Lire la suite ⮕

Découvrez les avantages de l'iPhone 15 avec RakutenSi les smartphones Apple font constamment du bruit lors de leur lancement, c’est qu’ils proposent des fonctionnalités à la pointe de la technologie. Aussi élégant que performant, découvrez tous les avantages de l’iPhone 15 dès maintenant ! Avec la promotion appliquée sur l’iPhone 15, commandez-le à 865,99 euros directement chez Rakuten. Doté d’un écran Super Retina XDR Display de 6,1 pouces avec une résolution d’affichage de 2 556 x 1 179 pixels, il offre un confort visuel inégalé. Entre des performances fluides, des fonctionnalités avancées et une grande autonomie, la puce A16 Bionic est le processeur le plus puissant jamais fabriqué par Apple. Immortalisez vos plus beaux moments sous tous leurs angles avec une caméra principale de 48 Mpx et d’une seconde caméra de 12 Mpx avec une lentille ultra grand-angle. De plus, grâce à la technologie de stabilisation optique, prendre des photos en mouvement devient possible !L’iPhone 15 est doté d’une protection résistante à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière. En plus de cela, il promet une autonomie de 20 heures en lecture vidéo. Noté 5/5 avec plus de 75 évaluations Rakuten, on comprend que ce smartphone est apprécié de tous ! Étant disponible en plusieurs coloris, laissez parler vos préférences. Il possède aussi une capacité de stockage allant de 128 Go à 512 Go Lire la suite ⮕

Entretien avec Jenny Raflik et discussion avec Irène FenoglioEn première partie, un entretien avec Jenny Raflik à l'occasion de la parution de son livre 'Terrorisme et mondialisation, approches historiques' puis une discussion avec Irène Fenoglio pour évoquer l'ouvrage 'Autour d’Emile Benveniste'. Lire la suite ⮕

Rennes reçoit Strasbourg au Roazhon Park Rennes , 10e avec 11 points, reçoit Strasbourg, 14e avec 10 unités, pour la suite de la 10e journée de la L1 au Roazhon Park. Lire la suite ⮕

Prévisions météo à ParisAujourd'hui, 14°C avec des averses le matin. Bel après-midi ensoleillé avec 14-16°C. Soirée clémente avec 13°C. Nuit pluvieuse. Demain, baisse des températures (11-13°C) avec des nuages le matin. Après-midi nuageux (13°C). Dégradation prévue avec temps pluvieux (13°C). Lire la suite ⮕

Matthew Perry est mort à 54 ansCélèbre pour son rôle dans Friends, Matthew Perry a formé le couple mythique des années 90 avec Courteney Cox. Malgré le mariage de cette dernière avec David Arquette, l'acteur a toujours été amoureux d'elle. Depuis la fin de la série, Matthew Perry a été en couple avec plusieurs célébrités. Courteney Cox, quant à elle, est heureuse avec Johnny McDaid depuis 2013. Les fans de Friends attendent avec impatience de voir les acteurs réunis à l'écran pour un projet HBO Max. Lire la suite ⮕