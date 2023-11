Le « Maxi-Banque-Populaire-XI » en tête de la classe Ultim

La stratégie de contournement de Madère semble porter ses fruits dans la durée. Au dernier pointage de 9h ce dimanche, le duo formé par Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, aux commandes du « Maxi-Banque-Populaire-XI », poursuit sa course en tête de la classe Ultim. À l'approche de l'archipel de Sao Paolo et Sao Pedro, dernière marque avant d'obliquer contre l'alizé vers Ascension, leur vitesse se réduit, mais leur avance s'est elle stabilisée ces dernières heures.

Alors qu'ils comptaient près de 100 milles nautiques d'avance samedi matin, les deux hommes peuvent désormais compter sur un écart de 104 milles nautiques (193 km) sur l'équipage du « Sodebo Ultim 3 ». Charles Caudrelier et Erwan Israël complètent le podium provisoire, à 110 milles nautiques (205 km)

:

