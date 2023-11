Le marché immobilier français connaît des variations de prix

Un marché immobilier à plusieurs vitesses. C’est le constat que l’on peut dresser en scrutant avec attention l’évolution des prix à l’échelle nationale. Sur un an, les prix baissent à Paris (-5,2%) et dans 7 des 10 plus grandes villes selon les données de la Fnaim. Nantes, Rennes, Angers, Bordeaux, Lyon… La liste des métropoles qui affichent des baisses de prix plus ou moins importantes en 2023 est longue.

La hausse des taux de crédit immobilier et le durcissement des conditions d’octroi contribuent à faire d’un marché de vendeurs, un marché d’acheteurs. Reste que dans certaines villes, les prix sont loin de reculer. Au contraire. Ils poursuivent leur ascension sans discontinuer et cela depuis plusieurs années. De quoi inciter les investisseurs, qui souhaitent être sûr de ne pas voir la valeur de leur actif diminuer dans le temps, à investir dès maintenant. À LIRE AUSSI Les villes où la pénurie de logements est la plus grave Saint-Denis : +5,9% en un anJ-285 avant le début des JO de Paris 202





🏆 2. MagazineCapital » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Immobilier: les permis de construire chutent encore, les promoteurs inquiets pour les emploisLa Fédération française du bâtiment redoute 150 000 suppressions d’emplois dans le secteur d’ici à 2025, plus 150 000 autres dans les métiers connexes (architectes, notaires, etc.).

La source: lavoixdunord - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Immobilier en Gironde : les acteurs de l’immobilier très inquiets de la conjoncturePromoteurs immobiliers, constructeurs de maisons individuelles, bailleurs sociaux et professionnels du bâtiment sont sur la même longueur d’onde : la conjoncture économique ne cesse de se dégrader et le pire est à venir dans les deux ans qui viennent

La source: sudouest - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Immobilier : comment les difficultés rencontrées par les primo-accédants grippent l'ensemble du marchéLa crise durable du marché de l'immobilier entrave considérablement les projets des primo-accédants, confrontés à d'importantes difficultés de financement sur fond de hausse des taux d'intérêts et de réticence des banques à accorder des prêts. De quoi gripper l'ensemble du marché, y compris celui de la location.

La source: Europe1 - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Crédit immobilier: Les ménages vont-ils enfin voir les critères d'octroi assouplis?Le ministre de l'Economie et le gouverneur de la Banque de France se réunissent ce mardi. Le but de la réunion est d'améliorer la situation du crédit immobilier.

La source: BFMTV - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Crédit immobilier : mauvaise nouvelle pour les emprunteurs, les règles ne seront pas assoupliesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Immobilier : à la Rochelle, les acheteurs négocient fermement les prixRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »