Le mannequin anglais Daphne Selfe, 95 ans, est l’une des doyennes du monde de la mode. Voici ses conseils pour mieux vivre, qui déclinent tous une même maxime : “prendre soin de soi”. Avec sa collègue d’origine italienne Carmen Dell'Orefice, elle est l’un des mannequins les plus âgés du circuit. Toutes deux ont en partage une beauté irradiante mais aussi une sagesse acquise au fil des ans.

Avec sa belle chevelure chenue et son sourire chaleureux, Daphne Selfe a marqué l’histoire récente en faisant son retour sur les podiums à l’âge de 70 ans. Née en 1928, Daphne grandit à Londres avant de poursuivre sa scolarité en pensionnat pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est à l’âge de 21 ans qu’elle fait ses débuts de mannequin, remportant un concours lancé par un magazine local qui cherchait un nouveau visage. Puis elle travaille comme modèle à la fois pour des artistes et les marques de mode les plus célèbres au monde, apparaissant dans une centaine de campagne





