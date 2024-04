Le manga 'Olive et Tom' tire sa révérence après 43 ans de diffusion

L'histoire du manga relate le parcours de Tsubasa Ozora, joueur de football doté d'un talent exceptionnel dont le rêve ultime est d'offrir la Coupe du monde de football au Japon. Le manga 'Olive et Tom' c'est fini, après plus de 40 ans d'existence, l'œuvre du mangaka Yoichi Takahashi arrive donc à son terme après 43 ans de diffusion dans le célèbre hebdomadaire japonais.

'Maintenant que j'ai fini de dessiner le dernier épisode de la série, je suis soulagé d'avoir tout terminé' dès mercredi.

Manga Olive Et Tom Yoichi Takahashi Fin Dernier Épisode Soulagement

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LeHuffPost / 🏆 55. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Manga : Dernier match pour Olive et Tom, mais son auteur veut jouer les prolongationsLe dernier épisode du Manga « Olive et Tom » est paru ce jeudi au Japon, mais son auteur Yoichi Takahashi veut continuer à faire vivre ses personnages

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Plus de 40 ans après leurs débuts, « Olive et Tom » raccrochent les cramponsLa série de mangas sur le football, plus connue au départ en France sous le nom d’ « Olive et Tom », s’est arrêtée ce jeudi au Japon après plus de 43 ans de publication

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Mangas : le tout dernier 'Captain Tsubasa' ('Olive et Tom' en français) est paru au Japon43 ans après sa création, le dernier volet du manga de football 'Captain Tsubasa' est paru au Japon ce jeudi matin. Ce manga est connu sous le nom de 'Olive et Tom' en français. Son auteur, le mangaka Yoichi Takahashi laisse planer un espoir pour les fans.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Record historique pour l'huile d'olive du Moulin de l'Olivette à ManosqueAux côtés du Moulin de l'Olivette lors du lancement de la saison, puis pendant la production, 'La Provence' clôture ce chapitre en réalisant un bilan global de la coopérative. Des résultats historiques.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Les Italiens consomment de moins en moins d’huile d’oliveFace à la flambée des prix, un tiers des consommateurs transalpins a remplacé l’huile d’olive par l’huile de graines, bien moins chère.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

L'huile d'olive fait-elle grossir ?Vous avez envie de perdre quelques kilos et vous vous demandez si continuer à utiliser de l’huile d’olive pour cuisiner est une bonne idée, ou s’il ne vaut pas mieux la supprimer ? Mais quelle huile pour perdre du poids ? Les réponses de la diététicienne-nutritionniste.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »