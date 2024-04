Le maire de Vic parle de sa décennie au pouvoir

Clément, il y a dix ans vous deveniez maire de Vic. Comment avez-vous vécu cette décennie ? C’est passé à la fois très rapidement mais ça marque aussi un engagement dans la durée. En dix ans, on a eu le temps de construire. À l’époque, j’avais une idée des transformations que je voulais mettre en place. Mais c’est toujours difficile des idées aux réalisations concrètes. Je voulais affirmer Vic comme bourg-centre du Nord du département, en redynamisant son centre-ville. Rendre la ville plus belle, plus agréable, plus végétale, plus pratique aussi pour les vélos, les piétons mais sans exclure les voitures, une ville animée toute l’année et enfin que les divisions de 2014 s’effacent peu à peu.