Le maire de Bordeaux émet des réserves sur la légalisation du cannabis

Dans une interview au « Monde » publiée le 3 avril, Pierre Hurmic émet des réserves sur l’initiative menée par son voisin, le maire écologiste de Bègles, qui entend expérimenter la légalisation du cannabis dans sa commune, il aborde les questions de sécurité , et notamment le contrat de sécurité intégrée, dont les négociations avec le ministère de l’Intérieur patinent depuis...

, il aborde les questions de sécurité, et notamment le contrat de sécurité intégrée, dont les négociations avec le ministère de l’Intérieur patinent depuis six mois. Dans cet entretien, il est également interrogé sur la légalisation du cannabis (dans l’édition numérique), comme piste pour régler la question du trafic en France. La réponse du maire de Bordeaux pourrait relever du « en même temps

Maire Bordeaux Réserves Légalisation Cannabis Sécurité Trafic

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bordeaux : après les toiles, l’artiste Pierre Guillonneau veut se lancer dans la porcelaineL’artiste peintre Pierre Guillonneau n’en finit pas de surprendre. Avec à peine six années de travail dans le monde de l’art, il se lance déjà dans de nouveaux projets. Ce Bordelais de 25 ans,

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

La France dans la poule des champions du monde, les Bleues dans un groupe denseLa France dans la poule des champions du monde, les Bleues dans un groupe dense

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

62 femmes dans l'histoire de France et dans le mondeAvec une exposition sur 62 femmes qui ont marqué l’Histoire de France, la ville de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) a fait preuve d‘originalité à l’occasion de la Journée des Droits des Femmes.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Philippe Sereys de Rothschild : « Je veux faire connaître Bordeaux et que les gens boivent du bordeaux »À l’approche de la campagne primeurs, Philippe Sereys de Rothschild, dont la parole est rare, se confie sur la saga familiale, son château Mouton Rothschild et la crise dans le Bordelais

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Un plébiscite pour les lignes à grande vitesse Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-DaxUn plébiscite pour les lignes à grande vitesse Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax. Les Français et les Espagnols sont positifs sur ce grand chantier qui permettra de mieux connecter l'Europe.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Bordeaux : quand Darwin accueillait la tournée écolo-artistique des Colibris de Pierre RabhiDANS LES ARCHIVES - Vous en souvenez-vous ? Emmené par un Souchon en grande forme, le concert-clôture du forum des Colibris, le samedi 25 mars 2017, à Darwin, s’est avéré être un festival à lui tout seul.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »