Le macronisme s'enfonce dans la collusion avec Bolloré. Le député Renaissance Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête sur les fréquences télé, est dans le viseur après son passage mardi sur le plateau de Cyril Hanouna, qu'il avait auditionné mi-mars. Les reproches ont été avivés par le fait que l'élu de la majorité présidentielle a critiqué le concurrent de Cyril Hanouna, l'animateur Yann Barthès, également auditionné par la commission .

En cause, une trentaine de minutes d'interview du député de la Loire dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8, alors que les travaux de la commission s'achèveront seulement début mai. En attendant ses conclusions, il faut 'faire preuve de réserve et de discernement ' dans les 'prises de position' publiques, l'a sermonné la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Depuis, une pluie de critiques et des appels à la démission à gauche s'abattent sur le déput

