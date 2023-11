Le Mac Mini M2 : un excellent ordinateur Apple à petit prix

Le Mac Mini M2 est un excellent ordinateur en matière de rapport qualité prix. Propulsé par l’excellente puce M2, il offre aussi une expérience utilisateur réussie. Le tout pour environ 600 euros, ce qui est imbattable pour un produit Apple. Sorti en 2023, le Mac Mini avec le processeur M2 est l’un des ordinateurs compacts les plus performants du marché. Si vous cherchez un ordinateur Apple à petit prix, c’est le parfait choix – en particulier pour lepour la version 256 Go.

Cela représente 10% de remise immédiate, ce qui est rare et inédit pour un produit Apple aussi récent. A noter que la version avec 512 Go est aussi à -10% en ce samedi.Si vous avez déjà un écran (que ce soit le Mac Studio ou un autre), vous pouvez très bien juste acheter ce boitier qui servira de tour principale pour votre ordinateur. La puce M2 développée en interne par le géant américain est l’une des plus puissantes du marché et vous vous assurez aussi l’expérience utilisateur réussie de macOS. La garantie de 2 ans du fabricant est incluse si vous le prenez sur Amazo





🏆 23. 01net » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Apple augmente ses prix pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple OneApple a annoncé une hausse de plus de 40 % pour ses offres Apple TV+ et Apple Arcade. L'abonnement Apple One augmente avec elles.

La source: Frandroid - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »

La voiture électrique à 10 000 euros ne coûterait finalement pas 10 000 eurosLe constructeur vietnamien VinFast est en proie à quelques difficultés financières, mais la marque ne compte pas baisser les bras et envisage une voiture électrique abordable pour tenter de lancer ses ventes. La VF3 est prévue pour coûter moins de 20 000 dollars (il était question de 10 000 euros il y a quelques mois).

La source: Frandroid - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »

Jude Bellingham, l'homme fort du Real Madrid avec 10 buts en 10 journéesJude Bellingham continue d'impressionner avec ses performances au Real Madrid. En marquant 10 buts en autant de journées, il a contribué à la victoire de l'équipe à chaque fois. À seulement 20 ans, il a déjà fait gagner 15 des 28 points inscrits par le Real Madrid cette saison.

La source: OnzeMondial - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »

Seul un fin connaisseur du parler des régions aura un 10/10 à ce testQUIZ - «Maronnes», «caramentran»... Chaque région de France possède ses traditions linguistiques. Connaissez-vous ces expressions de nos régions ?

La source: Le_Figaro - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »

Si vous connaissez bien Chantal Goya, vous aurez 10 sur 10 à notre quizL’inusable chanteuse passe par le Centre de congrès d’Angers ce samedi 21 octobre à partir de 14 h 30. L’occasion de répondre à nos 10 questions qui racontent un peu sa carrière.

La source: OuestFrance - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »

Forte hausse des prix pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple OneC'est dans une discrétion remarquable qu'Apple a procédé à une augmentation sensible des prix de ses différents abonnements. Gare aux hausses spectaculaires !

La source: 01net - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »