Le lycée Stanislas rappelé à l'ordre pour sa sélection des élèves de classes préparatoires

Cette fois, c’est en tant que « fabrique des élites » que Stanislas est visé. Dimanche 21 janvier, le ministère de l’enseignement supérieur a rappelé à l’ordre le lycée catholique parisien pour avoirC’est la sélection des élèves de classes préparatoires qui pose problème. Il est reproché à Stanislas de dissuader ses meilleurs élèves de terminale de quitter l’établissement après le bac.

Ilsparmi les lycées ayant des classes préparatoires : « En 2023, sur plus de 600 000 lycéens ayant formulé des vœux dans Parcoursup, il y a seulement 41 candidats qui n’ont fait qu’un seul vœu », s’est défendu Frédéric Gautier, le directeur de Stanislas, sur BFMTV dimanche 21 janvier, indiquant que, sur 350 élèves en première année de prépa, 80 sont« En gros, à Stan, les élèves n’ont pas le droit de postuler à Sainte-Geneviève à Versailles, sauf à prendre le risque de perdre leur place » , décrypte, sous le couvert de l’anonymat, une mère d’élèv





Qu'est-ce que le collège-lycée privé Stanislas, où Amélie Oudéa-Castéra scolarise ses enfants?La ministre de l'Éducation nationale a justifié vendredi son choix de scolariser ses enfants dans cet établissement catholique privé pluriséculaire et porteur d'une vision très traditionnelle de la société.

La Croix : Les dérives dans l'éducation catholique à StanislasEntretien avec le directeur de l'établissement sur les mesures prises suite au rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale

« Ici tout commence » en avance du 16 janvier 2024 : Joachim fait une déclaration à Clotilde et David perd« Ici tout commence » en avance avec le résumé détaillé et complet de l’épisode 841 du mardi 16 janvier 2024 – Dans ce nouvel épisode d’ITC diffusé mardi à 18.30 sur TF1, David perd pied tandis que Laetitia continue de fouiller dans la vie de Stanislas.

Des dérives homophobes et sexistes dénoncées dans une école catholique à ParisUn rapport de l’Éducation nationale met en évidence des dérives homophobes et sexistes dans l’école catholique Stanislas à Paris. La région maintient le financement de l'établissement malgré ces révélations.

Le "meilleur lycée de France" sous le feu des projecteursLe très prestigieux établissement privé Stanislas est critiqué pour ses "dérives" après que la ministre de l'Education nationale a scolarisé ses enfants dans cette école. Découvrez pourquoi cet établissement est au centre de l'attention.

Scandale du lycée de France : nouvelles révélationsDepuis la révélation du scandale de lycée de France, les ministres de l’éducation nationale sont sous pression. La publication d'un rapport d'inspection a conduit la ville de Paris à suspendre ses financements et de nombreux élus et syndicats réclament des actions. La ministre de l'éducation minimise les accusations et affirme qu'un seul cas d'homophobie est relevé dans le rapport, mais de nouveaux documents publiés par Mediapart prouvent le contraire.

