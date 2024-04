Le loup hybride, un danger pour le loup européen en France

Morphologiquement, difficile de le distinguer du loup gris. Le loup hybride est présent depuis longtemps en Italie, où sa population a augmenté ces dernières années. En France, sa présence est encore faible, mais certains scientifiques craignent qu’il mette le loup européen en danger d’extinction. Il a tout d’un loup, à la différence près qu’il n’est pas gris, mais plutôt blond. Le chien-loup hybride, un métissage de chien et de loup, est de plus en plus signalé en Europe.

L’un d’entre eux a récemment été aperçu dans le nord de l’Italie, dans la région alpine du Piémont, comme le rapporte le quotidien britannique. Dans certains endroits du pays, comme en Toscane, il représente jusqu’à 70 % de la population de loup

