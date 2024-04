Le LOSC-Marseille, un tournant décisif pour les deux équipes

« Le classement ne montre pas la qualité d’une équipe comme Marseille , je m’attends à un match très difficile », évoque Paulo Fonseca, conscient que la réception de l’OM est un vrai tournant dans la fin de saison des deux équipe s. Car si le LOSC l’emporte ce vendredi au stade Pierre-Mauroy, il reléguerait les Marseillais à dix points derrière lui, un écart qui serait quasiment irrémédiable à six journées de la fin du championnat.

« La situation deviendrait en effet compliqué pour eux », convient le coach lillois, qui a maintenu son groupe en éveil après l’euphorie générée par le succès lors du derby contre Lens. « L’atmosphère est bonne, mais Lens, c’est désormais du passé », a insisté le technicien portugais, qui, pour ce deuxième gros défi consécutif à domicile en moins de huit jours, devra à nouveau composer un onze de départ sans Angel Gome

LOSC Marseille Match Saison Équipe

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Marseille : Une alerte intrusion dans une crèche, la police nationale ne vient pasLa police municipale est finalement intervenue

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Aurélien Viers, patron de « La Provence » mis à pied après une Une sur Macron et MarseilleEn cause, la Une de « La Provence » publiée cette semaine après l’opération « place nette XXL » à Marseille, pour laquelle Emmanuel Macron et Gérald Darmanin avaient fait le déplacement.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Marseille : des enfants confinés dans une crèche après une intrusionSelon l’adjointe au maire de Marseille, le personnel d’une crèche a sollicité l’intervention de la police après l’intrusion d’un homme. Mais les policiers nationaux ne seraient jamais venus, laissant les enfants confinés de longues minutes.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Intrusion dans une crèche de Marseille : une trentaine d’enfants confinésUne énorme frayeur. C’est ce que décrivent les personnels et les parents de la crèche municipale de Mazargues (9e), après l’épisode vécu vendredi en fin d’après-midi.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

À Relans, un incendie détruit une maison et se propage à une autre : une femme brûléeCe mardi 25 mars 2024, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Relans pour un feu d'habitation. Une femme âgée de 88 ans dans un état grave a été transportée à l'hôpital.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Une maison soufflée par une explosion dans le Finistère, une mère et son fils décédésUne maison d’habitation a explosé ce mardi 19 mars 2024, à Telgruc-sur-Mer, dans la presqu’île de Crozon (Finistère). La famille se trouvait à l’intérieur au moment des faits. Selon les premiers éléments, deux personnes, dont un mineur, ont péri dans le sinistre.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »