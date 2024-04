Trente ans après la mort du leader de Nirvana, le look grunge de Kurt Cobain est devenu culte. Lunettes mouche, cardigan fatigué, T-shirts de seconde main superposés... Les vêtements de Kurt Cobain, leader de Nirvana, restent dans l’imaginaire collectif. Dans les années 1990, le grunge devient une marque et Cobain sa silhouette, à son corps défendant.

Tout a été écrit sur la musique de Kurt Cobain, leader de Nirvana disparu il y a trente ans, mais pas sur son look, ou plutôt son anti-look, copié, récupéré : l’image lui a échappé, comme tant d’autres choses. Déflagration mondiale : le clip de, crève les écrans télés en 1991. Cobain y arbore deux T-shirts l’un sur l’autre, achetés en seconde main. « Il a grandi dans la pauvreté et les superpose pour masquer sa maigreur qui l’a longtemps complexé, alors qu’il était beau garçon », Ces vêtements restent dans l’imaginaire collectif

