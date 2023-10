Le logement social s’invite encore au débat à Toulon

Le président de l’office HLM THM répond au conseiller municipal de Toulon en commun, André De Ubeda. PHOTO T.T.

Saisissant l’occasion de la mise au vote d’une garantie d’emprunt de la Ville en faveur d’un bailleur social pour le réaménagement de sa dette, le conseiller municipal d’opposition André De Ubeda (PCF) a rouvert le dossier des quartiers populaires et des problèmes que rencontrent leurs habitants.

Si l'élu dit comprendre les difficultés que rencontrent les bailleurs sociaux, il ramène aussitôt le sujet sur le terrain politique, énumérant « », qui freinent la réalisation de logements sociaux. Puis, revenant à l'échelle communale, il remet sur le tapis la situation des locataires de la Beaucaire, mais aussi de ceux des Œillets et de la Poncette. En pointant notamment pour ces derniers des « adjoint au maire, est revenu dans sa réponse sur chacun des points, en commençant par inviter M.

», ajoute Mohamed Mahali, en prenant toutes les précautions pour que ses propos ne soient pas surinterprétés avant que les choses se concrétisent. « », avance-t-il, ce qui serait une belle avancée puisque jusqu'à présent, le chauffage urbain issu de la valorisation des déchets en était exclu.

Pour ce qui est des punaises de lit, l'adjoint assure qu'à ce jour, on ne lui a pas fait remonter de problème particulier, ou en tout cas plus important qu'en temps normal. « », précise-t-il, expliquant tout de même qu'un bailleur social n'a pas plus de responsabilité en la matière qu'un bailleur privé.

