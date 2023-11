Le lieutenant-colonel David Annotel est l'invité de Yves Calvi

René Elter, humanitaire pour Première Urgence Internationale, fait partie des premiers Français à être parvenu à quitter la bande de Gaza ce mercredi.INVITÉ RTL - Tempête Ciaran : les conseils du porte-parole de la sécurité civile pour éviter tout drame

Invité sur RTL, ce mercredi 1er novembre, Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile, délivre les bons gestes à adopter avant l'arrivée de la tempête Ciaran.INVITÉ RTL - Tempête Ciaran : Clément Beaune explique à quoi il faut s'attendre dans les transports

La tempête va toucher le territoire français dans la nuit de mercredi à jeudi, selon Météo-France. Au micro de RTL, le ministre des Transports a détaillé quelques unes des mesures d'ores et déjà prises. D'autres seront probablement annoncées mercredi après-midi.

Au micro de RTL, Élie Korchia a dénoncé un climat tendu en France, même s'il ne veut pas que la communauté juive "tombe dans la psychose".INVITÉ RTL - Mort d'un collégien après un malaise post-vaccinal : "Aucun lien avec le produit injecté", assure le ministre de la Santé

Aurélien Rousseau a réagi à la mort d'un collégien décédé après un malaise ayant provoqué une lourde chute, survenu lors de sa vaccination contre le papillomavirus.Le nombre de dons de gamètes augmente en France, mais reste insuffisant. Ainsi, l'agence de biomédecine a lancé une campagne pour inciter à donner. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces dons.

