Le Kremlin dénonce une 'ingérence extérieure' après l'assaut d'un aéroport par une foule anti-Israël

"ingérence extérieure" la responsabilité de l'assaut, la veille, d'un aéroport dans la république caucasienne russe en majorité musulmane du Daguestan par des protestataires visiblement à la recherche d'Israéliens.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que les heurts au Daguestan étaient"en grande partie le résultat d'une ingérence extérieure, y compris d'informations extérieures". Dmitri Peskov n'a pas précisé qui serait responsable de cette"ingérence" supposée mais le dirigeant du Daguestan avait de son côté, plus tôt, pointé du doigt l'Ukraine.

"Je considère ce qui s'est passé comme une tentative de semer la discorde entre les musulmans et les Juifs de Russie, qui entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération depuis des siècles", a pour sa part estimé dans un communiqué le patriarche Kirill, le chef de l'Eglise orthodoxe en Russie, par ailleurs un fervent soutien du chef de l'Etat russe. headtopics.com

Un avion en provenance de Tel-Aviv de la compagnie russe Red Wings avait atterri dimanche à 19H00 heure locale (16H00 GMT) à Makhatchkala, selon le site internet spécialisé Flightradar24.Lundi, un important dispositif de sécurité avait été mis en place autour de l'aéroport et des employés commençaient à réparer des barrières endommagées, selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

La police a interpellé 60 personnes soupçonnées de l'avoir pris d'assaut et plus de 150"participants actifs à des troubles" ont été identifiés, a affirmé le ministère russe de l'Intérieur, assurant que des opérations de recherche étaient en cours pour identifier tous les assaillants. headtopics.com

