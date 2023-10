Le Kids Club : les enfants les plus effrayants à la « boom d’halloween »

A l’intérieur de la boom, l’atmosphère était particulièrement terrifiante, et les bonbons étaient au rendez-vous. Et les kids présents nous ont montré toute leur énergie et leurs talents de danseurs.

Pays-Bas - France (0-2) : voir l'incroyable deuxième but de Mbappé !Pays-Bas - France (0-1) : voir l'ouverture du score de Kylian MbappéFrance - Ecosse (2-1) : voir le deuxième but de Benjamin Pavard

L’intercommunalité unie au Club entreprises du Pays d’AurayAuray Quiberon terre atlantique (Aqta) et le Club entreprises du Pays d’Auray (Morbihan) s’unissent pour soutenir l’économie au plus près des acteurs locaux. Lire la suite ⮕

Aujourd'hui l'économie - La revanche des pays du club Med de la zone euroLa Grèce accueille aujourd’hui la réunion mensuelle de la Banque centrale européenne. Un honneur au goût de revanche pour l’ancien maillon faible de la zone euro : sa note souveraine vient d’être reclassée par l’agence Standard and Poor’s. Lire la suite ⮕

Deux figures emblématiques du judo club de Rue à l'honneur | Le Journal d'AbbevillePour mettre à l'honneur deux figures emblématiques du club de judo de Rue, une plaque vient d'être apposée. Lire la suite ⮕

MHSC : Mamadou Sakho mis à pied par son clubLe club montpelliérain a mis son défenseur international à pied à titre conservatoire. Le MHSC enquête sur l’altercation qu’il y aurait eue entre Sakho et son entraîneur Michel Der Zakarian Lire la suite ⮕

PSG : amende salée en vue, les Ultras avaient l'aval du clubLe match entre le PSG et l'AC Milan a été marqué par un énorme spectacle en avant-match. Ce qui va coûter cher au club parisien. Lire la suite ⮕

A peine lancée, la cryptomonnaie du club de football de Tottenham fait un flopBaptisée spurs, ce jeton a été mis en vente ce jeudi 26 octobre sur la plupart des plateformes d'échanges de cryptomonnaies. Il accuse une perte de 25% sur la journée. Lire la suite ⮕