Le Kenya, l'Italie et la Belgique font la Une de la presse internationale

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

La source: OuestFrance

MEDIAPART: L’Italie échappe à la récession avec une croissance nulle au troisième trimestreL’Italie a vu son Produit intérieur brut (PIB) stagner au troisième trimestre, échappant ainsi de justesse à la récession, sur fond de hausse des taux d’intérêt qui a freiné la demande intérieure, a annoncé mardi l’Institut national des statistiques (Istat).

La source: Mediapart

SUDOUEST: Italie : 300 000 euros pour des conférences, une enquête ouverte contre un membre du gouvernementC’est le ministre de la Culture italien qui a lui-même saisi le gendarme de la concurrence au sujet d’un historien d’art membre de son ministère qui aurait empoché au moins 300 000 euros en marge de sa fonction

La source: sudouest

OUESTFRANCE: Tué lors d’une fusillade à Nantes, l’apprenti jardinier rêvait d’une autre vieTrois semaines après la fusillade à l’origine de la mort de Sahraoui Mamar, le 7 octobre 2023, dans le quartier de Bellevue, les proches racontent son parcours. Le jeune homme de 19 ans était arrivé à Nantes au cours de l’année 2019.

La source: OuestFrance

LIBE: Menaces d’attentat: une femme interpellée dans une gare RER de Paris, son pronostic vital engagéPour pouvoir arrêter une femme proférant des menaces et faisant apparemment l’apologie du terrorisme, la police a fait évacuer la station de RER Bibliothèque François Mitterrand mardi 31 octobre. La suspecte a été blessé par des tirs polici

La source: libe

20MINUTES: Polluants éternels : Une trentaine de communes autour de Lyon déposent une plainte collectiveTrente-quatre communes du Rhône ont déposé lundi une plainte collective pour « mise en danger de la vie d’autrui » après la révélation par la presse de « concentrations alarmantes » de polluants éternels « PFAS » liés à des sites industriels

La source: 20Minutes