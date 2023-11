Le JWST rapporte un portrait sublime d’une célèbre nébuleuse

La nébuleuse du Crabe est un rémanent de supernova, une poche de poussière et de gaz qui subsiste après ces explosions cataclysmiques. Elle est historiquement très importante ; grâce à sa relative proximité (6500 années-lumière), c’est.

Il y a d’ailleurs un autre élément qui rend cette nébuleuse particulièrement photogénique pour les astronomes. La supernova qui lui a donné naissance a laissé derrière elle un pulsar, une étoile à neutron en rotation rapide. Ce pulsar est remarquable, car c’est l’un des plus denses et énergétiques à avoir été observés à ce jour.

Mais le plus important, c’est l’influence de ce véritable phare cosmique sur son environnement direct. Il ionise le gaz à proximité et génère un puissant champ magnétique structure le cœur de la nébuleuse.

Ce dernier accélère les particules avoisinantes à une vitesse extrême. Dans ces conditions, le déplacement rapide des particules chargées dans le champ magnétique produit des rayonnements électromagnétiques intenses. Les astronomes parlent deUn nouveau regard sur le cœur de la nébuleuse

Mais encore faut-il être capable d’observer les détails de ces volutes — et c’est malheureusement plus facile à dire qu’à faire. Comme c’est souvent le cas dans ces nébuleuses, les sections les plus actives de la pouponnière ont tendance à être occultées par ces grands nuages de poussière.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LACROIX: « Le Théorème de Marguerite » d’Anna Novion, une passion contrariée pour les mathsLe film d’Anna Novion brosse le portrait captivant d’une jeune chercheuse en mathématiques, incarnée par une Ella Rumpf magistrale, profondément ébranlée par une erreur dans ses travaux.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

BFMTV: Ce smartphone Samsung Galaxy A54 5G est peut-être l'un des meilleurs rapports qualité/prixCroire qu'il faut débourser une fortune pour acquérir un smartphone compatible 5G est une grave erreur comme nous le démontre ce célèbre site avec ce mobile de grande marque.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Conso : Pourquoi le « Made in France » n'est pas toujours bien comprisSelon un sondage récent, la signification de cette appellation reste nébuleuse pour un grand nombre de consommateurs

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

BFMTV: L'iPhone 14 Pro Max est à prix avantageux sur ce site : qu'attendez-vous pour craquer ?Avec une remise de près de 300 euros et une notoriété sans égal, l’Apple iPhone 14 Pro Max fait un véritable carton sur ce célèbre site.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Cette perceuse Bosch profite d'une offre dingue même avant le Black FridayEn avant pour le bricolage de l’automne avec cette perceuse de marque Bosch qui bénéficie d’une offre de folie sur ce célèbre site de vente en ligne.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: NBA : la superstar James Harden passe de Philadelphie aux Clippers de Los Angeles, Nicolas Batum fait le chemin inverseLe barbu le plus célèbre du basket va quitter les Sixers de Philadelphie dans un trade avec les Clippers de Los Angeles qui implique l'international français Nicolas Batum.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕