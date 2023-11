Le Japon : de la défaite à la renaissance économique

En août 1945, atomisé, totalement anéanti, le Japon n’est plus une puissance reconnue. On lui prédit un avenir sombre où il ne pourra plus jouer dans la cour des Grands. Occupé par les Américains qui lui imposent sa Constitution pacifiste, il n’a plus voix au chapitre. Mais miracle, la guerre de Corée (1950-1953) où il joue le fournisseur et la base arrière logistique de l’armée américaine, va lui permettre de relancer son économie.

Petit à petit, puis de plus en plus rapidement, le pays va connaître une série de boums économiques successifs sans précédent dans l’histoire qui vont lui permettre dès les années 1960 de devenir le « troisième grand » devant l’Allemagne. Point d’orgue de ce retour dans le concert des nations, les jeux Olympiques de 1964 qui permettent au Japon de montrer au monde entier sa saisissante transformation.Au début des années 1980, il va réussir à s’aligner sur le niveau de vie des pays les plus développé

