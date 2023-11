Le Japon annonce un plan de soutien massif à son économie

Ce plan devrait être légèrement supérieur à 17.000 milliards de yens (106,7 milliards d'euros au taux actuel), a annoncé Fumio Kishida lors d'une réunion gouvernementale en présence de représentants du parti au pouvoir.La dépouille de l'ex-Premier ministre doit être incinérée dans la journée, lors d'une cérémonie à laquelle assisteront probablement les principaux dirigeants chinois.

L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la « ceinture de feu » du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision. En novembre 2022, un séisme de magnitude 5,6 avait causé la mort de 602 personnes sur l'île indonésienne de Java.La Colombie a commencé mercredi à relever ses taxes sur les boissons sucrées et les produits ultra-transformés.

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

LE_FIGARO: Tempête Ciaran : pourquoi parle-t-on d’une «bombe météorologique» pour la France ?La dépression, qui arrive ce mercredi soir par l’Atlantique, devrait être d’une intensité remarquable dans le nord-ouest de l’Hexagone, avec des vents qui pourraient atteindre les 170 km/h.

ACTUFR: Tempête Ciaran : Météo France place trois départements en vigilance rouge pour vents violentsCompte tenu des fortes rafales annoncées, Météo France a placé trois départements de l'Ouest en vigilance rouge vent. Quatorze autres sont en orange.

ACTUFR: Tempête Ciarán : Météo France place le département de l'Orne en vigilance jauneLa tempête Ciarán devrait frapper la France dès le mercredi 1er novembre. C'est pourquoi Météo France a placé l'Orne en vigilance jaune à partir de mercredi soir. Explications.

CNEWS: Météo : pourquoi la tempête Ciarán qui arrive en France est exceptionnelleAnnoncée dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre sur les côtes bretonnes et le nord-ouest de la France, la tempête Ciaran pourrait faire d’importants dégâts, avec des vents allant jusqu’à 150 km/h.

CNEWS: Tempête Ciaran : violentes rafales de vent et risques de submersion en FranceLa tempête Ciaran, qui frappera les côtes françaises à partir de mercredi soir, apportera de violentes rafales de vent et des risques de submersion. La Bretagne et la Normandie seront les régions les plus touchées. Des vents atteignant jusqu'à 150 à 170 km/h sont prévus, ainsi que des fortes pluies. Des vigilances orange et jaune ont été émises dans plusieurs régions.

