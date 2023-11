Le Japon annonce un plan de soutien à l'économie de plus de 100 milliards

Depuis le début de l'année 2023, l'inflation est nourrie par la hausse des prix des produits alimentaires transformés et les services. Elle s'est établie à 3,1 % sur un an en septembre, un chiffre exceptionnel pour le pays, et à plus de 4 % pour la seule inflation sous-jacente. La banque centrale prévoit une inflation de 2,8 % sur un an à la fin de son exercice en mars.

Contrairement au reste du monde, la Banque du Japon (BoJ) a continué à mener une politique monétaire très accommodante ces derniers mois, contribuant à faire baisser le yen face au dollar. Cette semaine, l'institution a décidé de maintenir ce cap, observant que l'inflation n'est pas accompagnée d'une hausse des salaires qui alimenterait à son tour la hausse des prix. Elle reste cependant sur le qui-vive.

Les mesures devraient inclure des réductions d'impôts d'un montant de 40.000 yens (251 euros) par personne et des aides de 70.000 yens (439 euros) pour les ménages à faibles revenus, selon la chaîne de télévision publique NHK. Des mesures pour faire baisser les prix de l'essence et des factures d'énergie, et pour encourager les investissements dans le domaine des semi-conducteurs et de l'industrie spatiale.

