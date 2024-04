Le hunter : une discipline équestre alliant grâce et précision

Que vous soyez adepte ou non des sports équestres, vous connaissez certainement le saut d'obstacle (CSO). Mais connaissez-vous le hunter ?Moins courant, cette discipline met l'accent sur la grâce, le style et la précision du cheval et du cavalier lors de la présentation d'un parcours d'obstacles, et contrairement au saut d'obstacles où la vitesse est souvent un facteur déterminant, le hunter valorise plutôt l'élégance, l'équilibre et l'harmonie entre le cheval et le cavalier.

Créé pour simuler les défis rencontrés lors de la chasse à courre - hunter signifiant chasseur en anglais - les obstacles sont bien souvent plus surprenants que dans les CSO.Lons Hunter EquitationAfin de faire découvrir cette discipline encore peu connue, Kaylie Souc a décidé de créer l'association Lons Hunter Equitation, avec l'objectif de monter chaque année un concours sur le plateau de Montciel, à Lons-le-Saunie

