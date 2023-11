Le Hezbollah s'approche dangereusement à la frontière nord d'Israël. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense a prévenu dimanche que « ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons aussi le faireYoav Gallant n'a pas précisé quelle était la limite que la milice chiite pro iranienne ne devait en aucun cas transgresser.

Seule certitude ; la tension ne cesse de monter, au point que dimanche le nombre d'alertes dans le nord d'Israël proche du Liban a été pour la première fois depuis le début de la guerre, le 7 octobre, supérieur à ceux enregistrés dans le sud près de la bande de Gaza.Le Hezbollah tire des roquettes, des missiles antichars, des drones suicides. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants de localités israéliennes proches de la frontière ont été évacués par précaution. Du côté libanais, des civils ont commencé à quitter les zones jugées dangereuses en se réfugiant vers le nord, tandis que l'armée israélienne larguait des tracts pour accélérer cet exode. Au début de la guerre, les affrontements se limitaient à des escarmouche

