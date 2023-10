Le Havre: l'enseignant accusé d'avoir exhibé un couteau sera jugé pour 'violence psychologique'

Un enseignant mis en cause au Havre (Seine-Maritime) pour avoir tenu des propos inquiétants et exhibé un couteau devant ses élèves va être jugé par le tribunal correctionnel pour "violence psychologique avec arme" sans ITT et "port d'arme prohibé", a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Vendredi soir, quatre élèves ayant assisté à la scène avaient porté plainte, a précisé le parquet. Le procès aura lieu en 2024 L'incident est survenu le 21 octobre dans un lycée du Havre lors d'un cours de ce professeur qui a depuis lors été mis en congé "longue maladie" pour une durée d'un an, selon son avocat, Antoine Siffert.

Un enseignant du Havre signalé par le rectorat pour avoir sorti une arme blanche en coursCe mercredi 25 octobre 2023, le parquet du Havre a annoncé ouvrir une enquête pour « violences avec usage ou menace d’une arme ». Elle fait suite à un signalement du rectorat concernant un enseignant du Havre (Seine-Maritime) qui aurait brandi une arme blanche en cours. Lire la suite ⮕

Après avoir sorti un couteau devant ses élèves, le professeur du Havre en congé longue maladieAprès l’incident impliquant un professeur au lycée Claude-Monnet du Havre (Seine-Maritime), ce dernier ne reprendra pas les cours à la rentrée scolaire. Son avocat évoque « une grande souffrance psychologique en tant que professeur ». Lire la suite ⮕

Le Havre: le professeur accusé d'avoir brandi un couteau nie les faitsVIDÉO - Un enseignant aurait sorti un couteau devant ses élèves au Havre samedi 21 octobre. Le professeur d'histoire a reconnu avoir eu un comportement inapproprié mais dément avoir brandi un couteau, a indiqué son avocat. Lire la suite ⮕

Le Havre : L’enseignant soupçonné d’avoir exhibé un couteau est en arrêt « longue maladie »Le professeur d’histoire-géographie aurait tenu des propos déroutants après un hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty Lire la suite ⮕

