Le Haut-Commissaire de l’ONU demande une enquête internationale sur les violations du droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a fait état ce jeudi 16 novembre d’« allégations extrêmement graves » de violations du droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas et demandé une enquête internationale.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a réagi en estimant que le droit international n’était pas un « pacte suicidaire » permettant aux « organisations terroristes » de « bénéficier d’un soutien international constant », et celui de la Palestine a demandé à la communauté internationale de se « réveiller » face à ce qu’il appelle « un massacre » et « un génocide ».« Les allégations extrêmement graves de violations multiples et sérieuses du droit international humanitaire, quels que soient leurs auteurs, exigent une enquête rigoureuse et l’établissement des responsabilités », a déclaré le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk, lors d’un briefing des pays membres sur son récent voyage au Proche-Orient, ajoutant qu’« une enquête internationale est nécessaire

:

LEPOİNT: Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l’hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

La source: LePoint | Lire la suite »

LEPOİNT: La guerre entre Israël et le Hamas continueLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée lundi 13 novembre dans son 38e jour. Le ministre de la Défense israélien affirme que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants fuient vers le sud. Les combats se concentrent à Gaza-ville. Les civils pillent les bases du Hamas et ne croient plus au gouvernement. Les hôpitaux du nord de Gaza sont hors service faute de carburant.

La source: LePoint | Lire la suite »

COURRİERİNTER: La guerre entre Israël et le Hamas et ses conséquences géopolitiquesLa guerre entre Israël et le Hamas affecte l'équilibre des puissances mondiales et offre de nouvelles opportunités à la Chine. Les conséquences à long terme dépendent du succès d'Israël dans l'élimination du Hamas et de la survie des relations diplomatiques israéliennes et de l'influence occidentale.

La source: courrierinter | Lire la suite »

FRANCEİNTER: Guerre entre Israël et le Hamas : à Gaza, partir ou mourirLe Hamas affirme que plus de 11 000 personnes ont été tuées à Gaza. Les combats au sol se déroulent autour du plus grand hôpital du territoire. Les civils qui vivent au nord de l'enclave sont sommés par l'armée israélienne de partir vers le sud, réveillant chez eux les craintes d'une deuxième 'Nakba'.

La source: franceinter | Lire la suite »

LEHUFFPOST: Battles between Israel and Hamas continue in GazaPatients and medics are pictured at Al-Shifa hospital in Gaza City on November 10, 2023, amid ongoing battles between Israel and the Palestinian Hamas movement. Heavy fighting was raging near Al-Shifa hospital, with Israel saying it had killed dozens of militants and destroyed tunnels that are key to Hamas 's capacity to fight. Israel launched an offensive in Gaza after Hamas fighters poured across the heavily militarised border on October 7, killing 1,400 people, mostly civilians, and taking around 240 hostages.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas : Tsahal a brièvement pris le contrôle d'un hôpital symbole à GazaL'armée israélienne a envahi mercredi Shifa, le plus grand hôpital de Gaza qui abritait selon elle le QG de la branche armée du Hamas , mais sans trouver d'otages.

La source: LesEchos | Lire la suite »