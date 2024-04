Le groupe Seb manifeste contre un projet de loi écologiste

Le groupe Seb tente de gagner les députés à sa cause. Un projet de loi écologiste contre les "polluants éternels" s'invite à l'Assemblée nationale, de quoi susciter l'inquiétude du groupe d'électroménager, qui en utilise dans la fabrication de certains de ses produits.

La direction sera main dans la main avec les syndicats et plusieurs centaines de salariés de l'entreprise pour manifester ce mercredi à Paris devant le Palais Bourbon et faire ainsi pression sur les députés à la veille du passage en première lecture de cette loi portée par le député écologiste Nicolas Thierry. Selon le groupe, cité par l'AFP, près de 600 personnes sont attendues à ce rassemblement, prévu à 14h. Des bus ont été affrétés depuis les villes de Lourdes (Hautes-Pyrénées), Selongey (Côte d'Or), Is-sur-Tille (Côte d'Or), Pont-Evêque (Isère), Rumilly (Haute-Savoie), Mayenne (Mayenne) Saint-Lô (Manche) et d'Ecully (Rhône), où se trouve le siège du groupe, selon la directio

Polluants éternels : le groupe SEB se mobilise devant l'Assemblée nationale pour sauver ses emploisLa direction, les syndicats et plusieurs centaines de salariés vont manifester à Paris ce mercredi pour protester contre la proposition de loi qui vise à réduire l'exposition aux PFAS, plus communément appelés «polluants éternels».

Seb et ses employés contestent la loi sur les polluants éternelsUn bus des salariés de l'usine Seb de Lourdes rejoindra Paris, ce mercredi 3 avril, pour participer à une manifestation contre un projet de loi ciblant les 'polluants éternels'.

Polluants éternels : le groupe SEB met les emplois dans la balance avant les débatsCes molécules sont décrites par certains experts comme « la plus grande menace chimique au XXIe siècle », mais jugées en partie incontournables par l'industrie

