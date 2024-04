Le groupe LDC dépasse les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Le groupe LDC (marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie) a annoncé jeudi avoir dépassé les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires lors de son exercice décalé 2023-2024, une performance obtenue grâce à l'augmentation de ses prix de vente et à ses acquisitions. De mars 2023 à février 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,2 milliards d'euros, en hausse de 6%. L'inflation n'a pas rebuté les consommateurs, les volumes étant restés stables (+0,3%), selon un communiqué.

Cette progression est aussi nourrie par l'extension du groupe, avec notamment l'acquisition d'Ovoteam (œufs destinés aux restaurateurs et industriels). Le groupe, qui présentera l'ensemble de ses résultats annuels le 29 mai, est présent aux rayons viande de volailles, sa principale activité (Loué, Le Gaulois, Maître Coq), œufs (Matines) et traiteur (Marie). Il compte aussi des sites en dehors de France, en particulier en Pologne et Hongri

