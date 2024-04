Le grimpeur d'Intermarché-Wanty passe à l'offensive à deux kilomètres du sommet. Personne ne réagit.23,5 km25 km Roglic n'est sans doute pas au bout de ses peines. On débute maintenant la dernière ascension du jour, Lizarrusti (2e catégorie), qui propose 6,1km à 4,8% de pente moyenne et un court passage à 8%.

La formation INEOS Grenadiers reprend les commandes et hausse le ton !Après avoir lourdement chuté et compté plus de deux minutes de retard, le maillot jaune vient de faire la jonction sur le peloton, sauvé par le travail de ses équipiers.Bonne nouvelle du côté des Groupama-FDJ. On aperçoit Romain Grégoire en 2e ligne, dans la roue d'un équipier. Le Bisontin semble avoir bien récupéré de sa chute de la veille. Du moins suffisamment pour garder des ambitions aujourd'hui.Les Bora-Hansgrohe sont revenus au contact des voitures suiveuses. Ce qui aide assez pour faire la jonction. Plus que 50".La caméra s'attarde sur Primoz Roglic. Il est très amoché sur le côté droit.

