Le Grand Unisson : les noms des artistes dévoilés pour l'édition 2024

On connait désormais les noms qui composeront la programmation de la prochaine éditions du festival de musiques actuelles Le Grand Unisson, qui se tiendra les vendredi 14 et samedi 15 juin 2024 à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Le rendez-vous est donné au stade de l’IRJS, rue Charles-de-Gaulle. Une nouvelle fois, l'événement est gratuit. Une quinzaine d'artistes émergeants ou confirmés sont attendus lors des deux jours. Points de restauration, ateliers, animations...

La grosse tête d'affiche cette année sera incontestablement le mythique groupe des Négresses Vertes. On le connaît bien pour ses tubes Voilà l’été, Zobi la mouche, Sous le soleil de bodega… https://www.youtube.com/watch?v=v8LcV7VojBk Près de 40 ans après sa formation, il viendra clôturer le Grand Unisson sur la scène principale le samedi 15, juste avant le feu d'artific

