Le Grand Paris Express : premier roulage prévu le 28 novembre

Le Grand Paris Express, le métro circulaire francilien, fera son premier roulage le 28 novembre prochain. Treize ans après le vote de la loi de 2010 créant les lignes 15, 16, 17 et 18, s'ajoutant aux premiers tracés de bus, métro, trams et autres RER, la Société du Grand Paris, qui pilote le chantier, se félicite d'une « démonstration exclusive et grandeur nature préfigurant une phase d'essais dynamiques ».

Malgré tout, un département de grande couronne se sent exclu de la boucle circulaire: le Val-d'Oise qui ne comptera qu'une gare sur le triangle de Gonesse. Lire aussiUn an après l'abandon d'Europacity, trois projets encore flous pour le Val-d'Oise « Le Val-d'Oise est le grand oublié du réseau de transport », appuie auprès de La Tribune Jean-Paul Jeandon, maire (PS) de Cergy, la ville préfecture du départemen





Economie circulaire : 4 villes du Val-de-Marne primées par la Métropole du Grand ParisDans le Val-de-Marne, Arcueil, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie et Vitry-sur-Seine sont lauréates des Trophées de l'économie circulaire et solidaire. Elles ont notamment été primées pour des projets autour du reconditionnement d'objets et du compostage.

Le Grand Paris express lance une « opération séduction »Le Grand Paris Express, vaste réseau de transports qui changera la vie de nombre de Franciliens, reste encore mal connu des futurs usagers. Des expositions et visites immersives, à l'initiative notamment de la Société du Grand Paris chargé du projet permettent d'en savoir plus.

Grand Paris Express : une roue géante de tunnelier exposée au TrocadéroUne gigantesque roue de tunnelier a été installée ce vendredi devant le parvis du Trocadéro. Une préfiguration de l’exposition consacrée au métro du Grand Paris qui ouvrira le mercredi 8 novembre à la Cité de l’architecture voisine.

Une exposition fascinante pour plonger dans les entrailles du Grand Paris ExpressUne exposition consacrée au futur super métro du Grand Paris et à son histoire s’ouvre ce mercredi à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Objectif : montrer que ce « projet du siècle » va redessiner la carte de l’Île-de-France. Visite guidée.

Le seul kiosquier d'Aubervilliers obligé de déménager à cause du Grand Paris ExpressAux commandes depuis 2012 du kiosque situé avenue de la République, au pied de la Poste, Fazal Asmal doit laisser place aux travaux du Grand Paris Express. La société lui a proposé de s'installer sur la place du marché, mais ce lieu ne lui convient pas.

