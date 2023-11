Que peuvent penser députés et sénateurs composant la Cour de Justice de la République (CJR) d’un spectacle pareil ? Ce mardi 14 novembre, le grand déballage redouté des sombres coulisses du ministère de la Justice apparaît un peu plus au grand jour. Il révèle à quel point, derrière les épais murs tranquilles de la place Vendôme, se sont affrontées des pistes techniquement opposées quant aux poursuites à mener contre les magistrats du PNF et le « juge de Monaco ».

Mais, au-delà, il montre surtout comment se sont affrontées, alors à mots couverts, des conceptions radicalement différentes de la Justice et de la magistratur

LİBE: Devant la Cour de justice de la République, Eric Dupond-Moretti dénonce un «procès en illégitimité»Le procès du garde des Sceaux pour «prises illégales d’intérêts» s’est ouvert ce lundi devant cette juridiction composée de juges professionnels et de parlementaires.

LOBS: Eric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice de la République : « Ce procès est une infamie »A compter de ce lundi, le ministre de la Justice comparait devant la CJR pour « prise illégale d’intérêts ». La première journée de ce procès inédit a été marquée par les déclarations d’innocence du prévenu et celles, plus offensives, du procureur général, Rémy Heitz. Compte rendu.

LEPOİNT: Procès d’Éric Dupond-Moretti : qu’est-ce que la Cour de justice de la République ?Depuis le lundi 6 novembre, et ce, pour dix jours, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, comparaît devant la Cour de justice de la République pour prises illégales d'intérêts. Une première pour un ministre en fonction.

BFMTV: Procès d'Éric Dupond-Moretti: le ministre de la Justice s'explique à la barre de la Cour de justice de la RépubliqueVIDÉO - Accusé de 'prise illégale d'intérêts', le garde des Sceaux a commencé à affronter ce lundi la Cour de justice de la République. En dépit d'un procès aux allures inédites, l'exécutif a décidé de maintenir Éric Dupond-Moretti à son poste.

MARİANNELEMAG: Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice pour conflits d'intérêtsLe ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, comparaît devant la Cour de Justice pour des soupçons de conflits d'intérêts. L'accusation soutient qu'il aurait dû s'abstenir d'intervenir dans certains dossiers en raison de ses liens passés avec des magistrats.

La source: MarianneleMag | Lire la suite »