Le grand bal des primaires américaines s'ouvre dans l'Iowa

Le grand bal des primaires américaines s'ouvre lundi dans l'Iowa, où Donald Trump pourrait d'emblée écraser toute concurrence chez les républicains, à moins que ses rivaux Nikki Haley et Ron DeSantis ne créent la surprise, aidés potentiellement par une météo épouvantable. L'ex-président, quatre fois inculpé, fait pour la première fois face au jugement des électeurs depuis qu'il a quitté la Maison Blanche dans un chaos inimaginable.

Il dispose d'après les sondages d'une des plus grandes avances jamais vues sur ses rivaux républicains et peut compter sur une armée de bénévoles qui balaient d'un revers de la main ses ennuis judiciaires. Le verdict tombera lundi à partir de 19H00 locales (01H00 GMT mardi), lorsque les électeurs de l'Iowa se réuniront dans des écoles, bibliothèques et casernes de pompiers de cet Etat agricole du Midwest pour désigner leur candidat. 'Demain (lundi) nous allons remporter la première primaire du pays', a assuré Donald Trump en meeting à Indianola, dans le centre de l'Eta





Présidentielle américaine : dans l'Iowa, les pasteurs évangéliques s'activent pour Donald TrumpTous les quatre ans, c'est dans l'Iowa que s'ouvre, cette année ce lundi 15 janvier, la saison des primaires en vue de la présidentielle de novembre. Dans cette Amérique blanche du Midwest, les évangéliques, très influents chez les républicains, préparent le retour de leur champion à la Maison-Blanche : Donald Trump.

La Cour suprême du Colorado déclare Donald Trump inéligible à la présidenceLa Cour suprême du Colorado a déclaré mardi 19 décembre Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole, soulevant une onde de choc encore incalculable dans la tumultueuse campagne présidentielle américaine.

Joe Biden accuse Donald Trump d'utiliser la rhétorique nazieJoe Biden a accusé Donald Trump d'utiliser la rhétorique de l'Allemagne nazie lors d'un discours près de Valley Forge, en Pennsylvanie. Il espère ainsi donner un coup de fouet à sa campagne pour la présidentielle de novembre.

Biden étrille Trump et sa rhétorique 'nazie' dans un grand discours de campagneJoe Biden a lancé vendredi une attaque frontale contre son rival Donald Trump, l'accusant d'utiliser la rhétorique de l'Allemagne nazie dans un grand discours avec lequel il espère donner un coup de fouet à sa campagne pour la présidentielle de novembre.

Le fils de Joe Biden plaide non coupable de fraude fiscaleHunter Biden, fils du président américain Joe Biden, a plaidé non coupable de fraude fiscale à Los Angeles. Cette affaire est embarrassante pour Joe Biden et il se prépare à affronter Donald Trump à nouveau. Hunter Biden, qui a surmonté ses addictions, est considéré comme le talon d'Achille du président démocrate par ses adversaires républicains.

Le 'caucus' marque le début de la campagne présidentielle américaineLa saison des 'caucus' démarre en Iowa, marquant le début de la campagne présidentielle américaine. Les primaires ont remplacé progressivement les caucus pour répondre au besoin de démocratisation. Le mouvement progressiste encourage la participation citoyenne à travers le vote secret.

