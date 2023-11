Le gouvernement utilise le 49.3 pour la loi de programmation des finances publiques

Et de 17 ! Le gouvernement d’Elisabeth Borne a dégainé un nouveau 49.3 ce lundi 13 novembre à l’Assemblée nationale pour la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, sans la Première ministre, en déplacement officiel en Irlande.Dans un hémicycle presque vide, le ministre des Relations avec le Parlement Franck Riester s’est chargé de lire un message de la Première ministre engageant la responsabilité du gouvernement.

Contre la « cure d'austérité », LFI a annoncé en retour le dépôt d'une motion de censure, dont le rejet très probable dans quelques jours vaudra adoption définitive de cette loi, qui promet un déficit public ramené à 2,7 % du PIB en 2027, sous l'objectif européen de 3 %.

