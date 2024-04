Le gouvernement lance de nouvelles opérations anti-drogues à Toulouse, Nantes et Strasbourg

Le gouvernement poursuit son offensive contre le trafic de drogues. Trois nouvelles opérations "place nette XXL" ont été lancées à Toulouse, Nantes et Strasbourg, a annoncé ce mardi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Dans certains quartiers de ces villes, les habitants souvent apeurés vivent malgré eux, aux rythmes des dealers.

Tôt ce matin, 3 nouvelles opérations anti-drogues « Place nette XXL » ont été lancées à Toulouse, Strasbourg et Nantes : des dizaines d’interpellations judiciaires seront effectuées. Notre détermination à lutter contre la drogue, ses réseaux et son argent sale est totale, loin…À Strasbourg, plus de 600 membres des forces de l’ordre vont donc être mobilisées durant trois semaines dans différents endroits de la ville. Europe 1 s'est rendue dans le quartier de la Meinau, l’un de ceux où le trafic de drogue pourrit souvent la vie de ses habitant

