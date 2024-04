Le gouvernement français détaille son plan d'action contre les substances PFAS

Sous pression d'une proposition de loi écologiste pour restreindre l'usage des substances PFAS, le gouvernement a détaillé jeudi son plan d'action contre ces 'polluants éternels', défendant une approche européenne mais promettant de nouvelles restrictions en France sur les rejets dans l'environnement.

Ce plan 's'appuie sur la puissance d'analyse scientifique de l'agence européenne des produits chimiques (ECHA, NDLR) pour établir le plus rapidement possible des interdictions ciblées des PFAS qui seront identifiés comme toxiques, à l'échelle pertinente et efficace, celle du marché unique', justifie le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Energie, Roland Lescure, dans une déclaration transmise à l'AFP

