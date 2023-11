Le gouvernement français alloue 50 millions d'euros pour les dégâts causés par les tempêtes

Les réponses du gouvernement, aux dégâts causés par les tempêtes Ciaran et Domingo qui ont frappé la France début novembre, commencent à arriver. Ainsi, ce vendredi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a chiffré la première phase du « fonds d'urgence exceptionnel » promis à la Bretagne, particulièrement touchée, à 50 millions d'euros. Lire aussiTempête Ciaran : plus de 450.

000 foyers sont toujours privés d'électricité, Macron promet l'état de catastrophe naturelle « C'est une première enveloppe de 50 millions d'euros d'argent public que je suis capable de vous annoncer ce matin, avec en particulièrement un axe sur le reboisement », a-t-il déclaré sur France Inter à propos de ce fonds, dont le principe avait été annoncé la veille. Lire aussiCoupures d'électricité: pourquoi le réseau s'est retrouvé « haché menu » en Bretagne après la tempête Ciaran Une aide de l'Etat, qui fait suite au chiffrement des nombreux dégât

