Le Google Pixel 7a en promotion avec une enceinte JBL offerte

Le Google Pixel 7a se place parmi l’un des meilleurs smartphones pour la photographie. Il est aussi très apprécié pour son expérience logicielle et aux fans de petits smartphones. En sortant avec un prix assez élevé, le voilà qui devient plus intéressant avec 150 euros de moins sur la facture, sans oublier un petit cadeau supplémentaire pour couronner le tout.

Qu’est-ce qu’on apprécie avec cette offre sur le Google Pixel 7a ? • Son petit format compact et son écran bien calibré • Ses performances photo, avec un x8 numérique bluffant • La Pixel Expérience et jusqu’à 5 ans de mises à jour • Bonus : l’enceinte JBL Go Essential est offerte Disponible à sa sortie à 509 euros, le Google Pixel 7a se négocie actuellement à seulement 359 euros sur le site d’Auchan, dans un pack avec une JBL Go Essential offert

