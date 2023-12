Le golf de Lourdes menacé de fermeture

Alain Marquette, président de l'association du golf de Lourdes veut alerter sur le devenir de l'activité liée à la pérennité des installations qui semblent plus que jamais menacées. Un lieu qui déchaîne les passions depuis de nombreuses années.

Dans quelques jours, la CSP prendra fin et les golfeurs sont sur le pied de guerre, la municipalité aurait annoncé la fin de l'activité au 29 décembre, une décision dénoncée par le club, par le biais d'un communiqué de son président: "Cette déclaration est celle d’un président déçu, triste, en colère mais avant tout inquiet pour l’avenir de son association sportive, et qui souhaite apporter des précisions exactes et vérifiables afin que l’on ne dise pas tout et n’importe quoi sur la situation actuelle que nous traversons





