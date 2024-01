Le Golden Retriever Boyfriend : le nouveau partenaire idéal des jeunes filles de la génération Z

Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de la femme ? Fidèle, loyal, affectueux et toujours enjoué, il serait le compagnon rêvé de tous les amoureux d’animaux. Parmi ces toutous, une race est particulièrement réputée pour sa beauté et pour sa docilité : le golden retriever.

À l’heure où les relations amoureuses se retrouvent complètement bousculées et où l’on aime user de toutes sortes de concepts largement poussés grâce aux réseaux sociaux, les jeunes filles de la génération Z semblent aujourd’hui s’amouracher d’un tout nouveau type de partenaire idéal, loin du bad boy en veste en cuir et mèche gominée. Le «Golden Retriever Boyfriend», serait la métaphore canine pour qualifier ce petit ami facile à vivre, aux petits soins pour sa compagne, ne faisant jamais de vagues, et plébiscité, enfin, pour sa gentillesse, sa douceur, sa fidélité et son ouverture d’esprit





