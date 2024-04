Le gaslighting : quand la manipulation devient sinistre

Il était sur toutes les lèvres en 2022 : le gaslighting. Bien qu’il soit souvent sorti de son contexte, ce terme décrit parfaitement l’expérience de minimisation, de répression et de manipulation qui peut survenir dans une relation, qu’elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale.

L’expression trouve son origine dans le titre du film de George Cukor, Gaslight (Hantise en français, 1944), dans lequel un mari fait croire à sa femme (interprétée par Ingrid Bergman) qu’elle souffre d’une maladie mentale afin de la dépouiller de ses biens. Les implications modernes du gaslighting peuvent être tout aussi sinistres : certaines personnes utilisent le blâme et l’indifférence pour faire croire à l’autre que ses sentiments, ses problèmes et ses doutes ne sont pas valables. Si vous pensez que cette situation vous concerne, voici quelques moyens d’en avoir le cœur net. 1. On vous discrédite constamment Un gaslighter renforcera sa crédibilité en détruisant la vôtr

