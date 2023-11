Le futur du travail selon les salariés franciliens

Lorsqu’il a déferlé sur le monde en 2020, le Covid-19 a eu un impact considérable sur l’organisation du travail et sur le rapport que les travailleurs entretiennent avec leur emploi. Pourtant, la crise sanitaire ne pourrait être que les prémices de révolutions encore plus importantes dans le futur.C’est en tout cas ce qu’il ressort du 10e baromètre Paris Workplace, réalisé avec l’Ifop, qui a tenté d’explorer les attentes et projections des salariés franciliens.

A la question « à quoi ressemblera le bureau dans dix ans ? », ceux-ci ont exprimé beaucoup d’inquiétudes et une vraie demande de liberté dans l’organisation du travail.L’intelligence artificielle remplacera les tâches fastidieuses…« Demain, un robot pour m’aider, après-demain, pour me remplacer. » C’est en substance la crainte exprimée par les Franciliens face à l’accélération technologique de ces dernières années, en particulier avec la dernière venue : l’intelligence artificielle.Pourtant, un certain enthousiasme se fait sentir à ce suje

