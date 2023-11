Le Fourgon lève 10 millions d'euros pour étendre son service de livraison de produits consignés

Dans une période morose pour les startups, avec des financements qui semblent se tarir, Le Fourgon continue d’avancer. Mercredi 15 novembre, l’entreprise, qui fait de la livraison de produits consignés, a bouclé une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques, Id4 et Teampact, et de La Poste Ventures.

Créée en avril 2021 par Charles Christory, Maxime Tharin et Stéphane Dessein, la jeune pousse venue du Nord avait déjà obtenu 3 millions d’euros en début d’année via une campagne de financement participatif.Grâce à ce carburant, Le Fourgon, qui tourne déjà dans 19 villes, compte élargir son service à de nouvelles adresses dans les prochains mois. Son objectif est clair : permettre le réemploi de 50 millions de contenants en 2025. Et d'ici dix ans, le jeune entrepreneur compte même avoir atteint le milliard de chiffre d'affaires

