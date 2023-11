Le Fonds du Bien Commun : un nouvel acteur de la philanthropie

La valeur n'attend pas le nombre des années et si le Fonds du Bien Commun est un nouvel acteur de la philanthropie, il a démarré sur les chapeaux de roues avec déjà 50 millions d'euros engagés et l'objectif à court terme d'atteindre les 80 millions injectés chaque année. Plus de 150 projets émanant d'associations et d'entreprises sociales telles que le Café Joyeux, Excellence Ruralités, La Maraude des parlementaires, A bras ouverts, Lazare, Urgences Patrimoine, sont déjà soutenus.

Ils ont été sélectionnés par une équipe d'une quarantaine d'experts issus de l'univers des start-up, des scale-up, du conseil (McKinsey, Bain, BCG), de l'investissement ou du secteur associatif. L'homme qui pilote cette initiative ambitieuse est un trentenaire engagé : Alban du Rostu. « Après un début de carrière en finance aux Etats-Unis puis en conseil en stratégie chez McKinsey, j'ai été rattrapé par la question du sen





