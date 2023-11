Le Finistère en vigilance jaune crues et vagues-submersion, lundi et mardi

30/10/2023 13:51:00 / La source: OuestFrance

Après la tempête Céline, samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023, et Ciaran, attendue en milieu de semaine, le Finistère est placé en vigilance jaune, lundi 30 et mardi 31 octobre 2023.