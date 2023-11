Le film Sound of Freedom arrive en France

Affiches géantes dans le métro parisien, avant-première médiatique et controverse... La diffusion en France du film Sound of Freedom ne passe pas inaperçue. Le long-métrage américain, à mi-chemin entre biopic et thriller, arrive officiellement en salles ce mercredi 15 novembre en France. Le synopsis est simple et adapte -plutôt librement- une histoire vraie. Celle de Tim Ballard, un agent fédéral américain déterminé à démanteler un réseau pédocriminel installé en Amérique du Sud.

Cette production modeste au budget de 15 millions de dollars est l'œuvre d'Alejandro Gómez Monteverde, un réalisateur mexicain resté sous les radars pour le grand public avant ce coup d'éclat. Après être resté plusieurs années dans les tiroirs de Disney sans être diffusé, le programme a finalement été récupéré par une société spécialisée dans les contenus chrétiens, puis proposé au public américain cet été. 184 millions de dollars Ces débuts difficiles ne laissaient pas présager de la suite. Après sa sortie dans les salles américaines le 4 juillet, c'est l'explosio

Le thriller Sound of Freedom, soutenu par la mouvance complotiste QAnon aux États-Unis, sort en France ce mercredi. Le film raconte le combat d'un ancien agent spécial américain pour démanteler un réseau de trafic d'enfants abusés sexuellement en Colombie.

La diffusion en France du film Sound of Freedom ne passe pas inaperçue. Le long-métrage américain, à mi-chemin entre biopic et thriller, arrive officiellement en salles ce mercredi 15 novembre en France .

