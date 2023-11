Le Figaro Voyage crée une fragrance sur-mesure pour son numéro spécial Canada

Quand Le Figaro Voyage a proposé à IFF d'imaginer pour son numéro spécial Canada une fragrance sur-mesure qui transporterait ses lecteurs dans les grands espaces nord-américains, le leader mondial de la création de parfums et arômes a répondu : banco ! Encapsulée dans une carte postale (glissée page 98), la fragrance se diffuse au fil des pages et constitue un autre support de rêve

. Et c'est la parfumeur Nelly Hachem-Ruiz (auteure de parfums pour Armani, Lacoste, Paco Rabanne, Kenzo… et même de celui de la chanteuse Shakira) qui a été missionnée pour relever le défi. Elle nous révèle les coulisses de cette création. » LIRE AUSSI - «Canada, l’attrape-rêves», destination à l’honneur du nouveau numéro du Figaro Voyage LE FIGARO - Quelle a été votre réaction quand IFF vous a confié cette mission ? Nelly Hachem-Ruiz - J'étais hyper enthousiaste, très curieuse. Je suis une grande voyageuse. Même si mes voyages sont décorrélés de mon métier, ils sont pour moi très inspirationnels. Ils m'aident à créer de nouveaux accords ou à imaginer des associations. Quand on m'a proposé ce brief « créer l'odeur du Canada pour un magazine de voyage » j'ai sauté de joie. J'adore revenir aux sources, au point de départ de la création. Pour nous parfumeurs, ce qui nous fait le plus vibrer ce sont ces premiers essais. Comment transcrit-on un pays en parfum ? Pour toute inspiration, je vais me plonger dans un contexte visue

