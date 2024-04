Le festival Quais du polar célèbre son vingtième anniversaire

Depuis vingt ans, le festival Quais du polar donne rendez-vous aux amateurs de roman policier en Europe. Des milliers d'invités exceptionnels ont participé à cet événement, tels que James Ellroy, P. D. James, Michael Connelly, Camilla Läckberg, Javier Cercas, Leonardo Padura, Dominique Manotti et Donald Westlake.

Cette année, le festival est honoré d'accompagner Quais du polar depuis 2007 et présente un dossier spécial préparé par Élise Lépine, inspectrice de choc, qui a traqué les grands auteurs du genre. Des experts en géopolitique et en justice, Romain Gubert et Nicolas Bastuck, animeront également plusieurs tables rondes

