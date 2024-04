Le Festival Inter'nature du Haut-Jura revient pour une quatrième édition

📆 04/04/2024 10:24:00

📰 actufr ⏱ Reading Time:

26 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 35%

Publisher: 99%

Festival,Inter'nature,Haut-Jura

Encore plus de 4 000 visiteurs sont attendus ce week-end des vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 dans les rues de Saint-Claude. Le Festival Inter'nature du Haut-Jura (Fina) revient pour une quatrième édition ces vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril. Trois journées d'exposition des plus belles photographies animalières et paysagères.En à peine trois éditions, le Fina à Saint-Claude est devenu l'un des plus grands rendez-vous de ce type de photographie en France et rencontre un succès colossal. L'un des plus grands rendez-vous de photographie nature de FranceLes expositions des photographes auront lieu au Palais des sports. Un dédale de stands et de photographies aussi naturelles que variées : faunes locales, africaines, américaines, flores exotiques ou plus traditionnelles, et insectes surprenants et originaux.À lire aussiJura