Le festival Garorock change de propriétaire

Pour les festivaliers, cela ne devrait pas changer grand-chose mais le festival Garorock , basé à Marmande dans le Lot-et-Garonne et dont la prochaine édition se tient du 24 au 27 juin 2024, va changer de mains.

Son propriétaire depuis 2017, le groupe Vivendi a annoncé dans un communiqué avoir signé le 2 avril « une promesse d’achat reçue de CTS Eventim », acteur international de premier plan dans la billetterie et le spectacle vivant, relative à ses activités de festivals et de billetterie à l’international ». La transaction devrait être définitive dans les prochains mois « après consultation des instances représentatives du personnel concernées. » Le festival Garorock a rassemblé 150.000 visiteurs lors de sa dernière édition en 2023. Un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros CTV Eventim est un poids lourd du secteur et présenté comme « le premier fournisseur en Europe de services de billetterie et de spectacle vivant, et le deuxième dans le monde

